Масштабна пожежа в Каліфорнії. Фото: The Fresno Bee

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Вогняні торнадо зафіксували в американському штаті Каліфорнія на території масштабної лісової пожежі Creek Fire.

Цю пожежу рятувальники вже визнали найбільшою пожежею в екосистемах в штаті за всю історію спостережень. На території пожежі зафіксували два вогняних торнадо, в одному з них швидкість вітру досягала 200 км/год. Їм присвоїли рейтинг EF2 та EF1. Про це повідомляє Washington Post.

Один із торнадо виник біля водосховища Маммот Пул в Національному лісі Сьєрра, а інший — біля озера Басс. Представники Національної метеорологічної служби Каліфорнії заявили, що обидва торнадо буди досить потужними — виривали дерева з корінням та ламали високі сосни.

Як відомо, вогняні торнадо дуже небезпечні та непередбачувані. Вони виникають з обертових димових хмар в умовах, коли вітер змінює швидкість і напрямок. Самі воронки заповнені не вогнем, а перегрітим стовпом диму, попелу та сміття.

Нагадаємо, науковці зможуть передбачити за допомогою спеціального софту, який запускатиметься на суперкомп’ютері, появу торнадо. Вже розроблено програму, яка здатна створювати візуалізацію торнадо — віртуальний торнадо поводиться так само, як і реальний.