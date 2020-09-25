У Нацполіції знають, як хакери зламали їхні сайти

https://racurs.ua/ua/n144318-u-nacpoliciyi-znaut-yak-hakery-zlamaly-yihni-sayty.html

Ракурс

Хакерський злам сайтів Національної поліції стався через впровадження шкідливого програмного забезпечення.

В поліції знають, який чином зламали їхні сайти 23 вересня, а досудове розслідування триває. Про це 25 вересня заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров під час конференції щодо цифрової трансформації.

Ми розуміємо, яким чином впровадили це шкідливе програмне забезпечення і яких заходів потрібно вживати, щоб посилювати наш кіберзахист і кіберстійкість, — розповів Гончаров, не вдаючись до уточнень щодо методів злочинців.

Офіцер впевнений, що особи, які здійснили кібератаку на сайт Нацполіції, будуть знайдені.

«Ракурс» повідомляв, що 23 вересня в Україні зафіксували декілька несанкціонованих втручань в роботу сайтів силових відомств та органів влади. На деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація, зокрема, щодо нібито аварії на Рівненській АЕС, а також загибелі іноземних військовослужбовців під час міжнародних навчань в Україні.

За фактом несанкціонованого втручання в роботу веб-сайтів Нацполіції та міськради Вараша розпочали кримінальні провадження.