Переданих в ОРДЛО під час обміну терористів оголосили в розшук

Харківський апеляційний суд оголосив у розшук осіб, причетних до здійсненого в 2015 році теракту, фото: «Укрінформ»

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Терористів, причетних до вибуху, який пролунав під час проукраїнського мітингу в Харкові 22 лютого 2015 року і забрав життя чотирьох людей, Харківський апеляційний суд оголосив у розшук.

Цих осіб — Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова 29 грудня 2019 року передали на територію ОРДЛО під час обміну заручниками, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

28 грудня 2019 року їх засудили до довічного ув’язнення, проте запобіжний захід до набуття вироком чинності замінили з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

У січні 2020 року їхні адвокати подали апеляційні скарги:

адвокати Дворнікова вимагають скасувати вирок суду першої інстанції і скерувати справу на новий розгляд у зв’язку з неповнотою судового розгляду;

адвокати Тетюцького й Башликова вимагають скасувати вирок суду першої інстанції і закрити кримінальне провадження.

На відповідне судове засідання обвинувачені не з’явилися.

На підставі наданих нами документів про те, що вони не повідомили про зміну їх місцеперебування, прокурор звернувся з клопотанням про оголошення їх у розшук. Суд задовольнив клопотання і зупинив провадження у справі на час розшуку, — зазначив представник потерпілих, адвокат Олег Головков.



Головков також додав, що, згідно з рішенням суду першої інстанції, обвинувачені були зобов’язані повідомляти суду, прокуратурі й СБУ про зміну свого місцеперебування.

Нагадаємо, під час обміну полоненими 29 грудня 2019 року бойовики віддали 76 українців, Україна передала 127 людей, четверо з яких відмовилися переїжджати на окуповані території.