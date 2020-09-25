Харьковский апелляционный суд объявил в розыск лиц, причастных к совершенному в 2015 году теракта, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n144317-peredannyh-v-ordlo-pri-obmene-terroristov-obyavili-v-rozysk.html

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Террористов, причастных ко взрыву, который прогремел во время проукраинского митинга в Харькове 22 февраля 2015 года и унес жизни четырех человек, Харьковский апелляционный суд объявил в розыск.

Этих людей — Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова — 29 декабря 2019 года передали на территорию ОРДЛО при обмене пленными, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

28 декабря 2019 года их приговорили к пожизненному заключению, однако меру пресечения до вступления приговора в законную силу изменили с содержания под стражей на личное обязательство.

В январе 2020 года их адвокаты подали апелляционные жалобы:

адвокаты Дворникова требуют отменить приговор суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в связи с неполнотой судебного разбирательства;

адвокаты Тетюцкого и Башлыкова требуют отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство.

На соответствующее судебное заседание обвиняемые не явились.

На основании предоставленных нами документов о том, что они не сообщили об изменении их местонахождение, прокурор обратился с ходатайством об объявлении их в розыск. Суд удовлетворил ходатайство и прекратил производство по делу на время розыска, — отметил представитель потерпевших адвокат Олег Головков.



Головков также добавил, что, согласно решению суда первой инстанции, обвиняемые обязаны сообщать суду, прокуратуре и СБУ об изменении своего местонахождения.

Напомним, во время обмена пленными 29 декабря 2019 года боевики отдали 76 украинцев, Украина передала 127 человек, четверо из которых отказались переезжать на оккупированные территории.