День виноградаря и винодела в Украине основал Зеленский. Фото: moonshinekzn.ru

https://racurs.ua/n144316-novyy-prazdnik-v-ukraine-osnoval-zelenskiy.html

Ракурс

День виноградаря и винодела будут отмечать в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября подписал указ, которым ввел новый праздник, который будут отмечать виноделы и виноградари.

Глава государства заявил, что это важно для работников этой отрасли. Об этом Зеленский заявил во время поездки в Закарпатскую область, сообщила пресс-служба Офиса президента.

В указе отмечается, что День виноградаря и винодела будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября. В 2020 году его будут праздновать 8 ноября.

Зеленский подчеркнул, что Кабмин должен представить комплекс мер для развития украинского виноградарства и виноделия. Президент заявил, что нужно сделать так, чтобы вина из Закарпатья, Одессы, Херсона и Крыма по качеству и популярности не уступали винам из Италии, Испании и Франции.

Напомним, Кабинет министров в июне согласовал президентский указ относительно нового праздника. Начиная с 2020 года в Украине 19 июня отмечают День фермера.