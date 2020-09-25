День виноградаря і винороба в Україні заснував Зеленський. Фото: moonshinekzn.ru

https://racurs.ua/ua/n144316-nove-svyato-v-ukrayini-zasnuvav-zelenskyy.html

Ракурс

День виноградаря і винороба відзначатимуть в Україні. Президент України Володимир Зеленський 25 вересня підписав указ, яким запровадив нове свято, яке відзначатимуть винороби та виноградарі.

Глава держави заявив, що це важливо для працівників цієї галузі. Про це Зеленський заявив під час поїздки в Закарпатську область, повідомила прес-служба Офісу президента.

В указі зазначається, що День виноградаря і винороба відзначатиметься щорічно у другу неділю листопада. У 2020 році його святкуватимуть 8 листопада.

Зеленський наголосив, що Кабмін повинен представити комплекс заходів для розвитку українського виноградарства та виноробства. Президент заявив, що потрібно зробити так, щоб вина із Закарпаття, Одеси, Херсона та Криму за якістю та популярністю не поступалися винам із Італії, Іспанії та Франції.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у червні погодив президентський указ щодо нового свята. Починаючи з 2020 року в Україні 19 червня відзначають День фермера.