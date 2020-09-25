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Ракурс
Месенджер Telegram впав, фото — imagebroker.com/Globallookpress.com

Месенджер Telegram впав (КАРТА)

25 вер 2020, 14:32
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У роботі месенджера Telegram (Телеграм) стався збій, який зачепив кілька країн. Дані сервісу Downdetector показують, що проблеми в роботі почалися приблизно о 12.40 за київським часом. Станом на 14.00 робота відновилася.

Не приймалися і не відправлялися приватні повідомлення (або ж йшли з великою затримкою), не працювали групові чати.

Месенджер Telegram впав

Зафіксовано понад 7 тис. звітів про збої в системі месенджера. Найсильніше Telegram «висів» у Білорусі, в центрі і на півночі України, в західних регіонах Росії. В Україні найбільше збоїв було в Києві, Харкові та Львові.

Месенджер Telegram впав, фото — Downdetector

Частина користувачів розповіли про складнощі з роботою месенджера в європейських країнах — Німеччині, Нідерландах, Польщі.

Частина користувачів вказувала на Downdetector, що відчувають проблему із з'єднанням всередині месенджера. Через це у них не оновлювалися чати і канали. Повідомляли й про неможливість відправляти або отримувати повідомлення.


Месенджер Telegram впав

Востаннє про масштабний збій в роботі месенджера повідомлялося 30 серпня. Тоді проблеми фіксувалися в Росії, Сінгапурі, Німеччині, Франції, Туреччини, Бельгії, Італії та Іспанії.

Джерело: Ракурс


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