Мессенджер Telegram упал, фото — imagebroker.com/Globallookpress.com

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Ракурс

В работе мессенджера Telegram (Телеграм) произошел сбой, который затронул несколько стран. Данные сервиса Downdetector показывают, что проблемы в работе начались примерно в 12.40 по киевскому времени. По состоянию на 14.00 работа возобновилась.

Не принимались и не отправлялись личные сообщения (или шли с большой задержкой), не работали групповые чаты.

Зафиксировано более 7 тыс. отчетов о сбоях в системе мессенджера. Telegram «висел» в Беларуси, в центре и на севере Украины и в западных регионах России. В Украине самое большое количество сбоев было в Киеве, Харькове и Львове.

Часть пользователей рассказали о сложностях с работой мессенджера в европейских странах — Германии, Нидерландах, Польше.

Пользователи на Downdetector заявляли, что испытывают проблему с соединением внутри мессенджера. Из-за этого у них не обновляются чаты и каналы. Сообщали и о невозможности отправлять или получать сообщения.

Последний раз о масштабном сбое в работе мессенджера сообщалось 30 августа. Тогда проблемы фиксировались в России, Сингапуре, Германии, Франции, Турции, Бельгии, Италии и Испании.