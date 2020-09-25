Въезд для иностранцев в Украину хочет отменить правительство. Фото: lenta.ua

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Полный запрет на въезд для иностранных граждан в Украину планирует отменить Кабинет министров.

С 29 сентября начнут действовать новые правила, которые заменят полный запрет, введенный в августе. При этом руководство правительства соглашается на открытие границ, детали этого решения уже проработаны. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на два независимых друг от друга источника в правительстве.

Кабмин хочет приравнять иностранцев к украинцам, которые возвращаются из-за рубежа. Сейчас для граждан Украины действуют правила, которые зависят от принадлежности государства въезда в списке стран со значительным распространением COVID-19. Такие государства — это те, где количество новых случаев коронавируса на 100 тыс. население за последние две недели превышает количество таких случаев в Украине.

Эти же правила правительство Шмыгаля хочет распространить и на иностранцев после 28 сентября. Иностранцы, которые будут въезжать в Украину, должны будут пойти на самоизоляцию, если в их стране бушует коронавирус. Альтернативой самоизоляции будет тест на COVID-19. Кроме того, от них будут требовать наличие действующего страхового полиса и установку электронного приложения для лиц в случае самоизоляции.

Напомним, 9 сентября Кабинет министров изменил правила въезда иностранцев в Украину. Правительство запретило транзитный проезд иностранным гражданам. Отныне на территорию нашего государства пускают только студентов украинских высших учебных заведений.