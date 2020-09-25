Перенести из Минска площадку ТКГ хотят в «Слуге народа»

Площадку для проведения переговоров ТКГ могут перенести из Минска, фото: Pikabu

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Ракурс

Минск стал не лучшим международным посредником в вопросе мира на Донбассе, поэтому слуги народа планируют в понедельник, 28 сентября, поднять вопрос переноса из столицы Беларуси площадки для переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Качура заявил об этом в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

Качура отметил, что место, куда будут переносить площадку, еще не определили — этот вопрос нужно обсуждать со всеми участниками трехсторонних переговоров. Кроме того, пока что из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 переговоры проходят в формате онлайн.

Президентские выборы, которые состоялись в Беларуси 9 августа, спровоцировали массовые акции протеста в стране, участники которых считают результаты выборов сфальсифицированными. Митинги в Беларуси сопровождаются многочисленными случаями применения представителями правоохранительных органов силы к протестующим.

Напомним, визит президента Владимира Зеленского в Беларусь, который должен был состояться в начале октября, отменили.