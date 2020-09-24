Визит Зеленского в Беларусь отменили, фото — ТСН

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Визит президента Владимира Зеленского в Беларусь отменили. Киев попросил на год перенести проведение форума регионов обеих стран, на который в Гродно должен был прибыть и Зеленский.

Мероприятие должно было состояться 8−9 октября. Об отказе Киева ехать в Гродно рассказал посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью «Украина Бизнес Ревю».

В августе белорусы получили подтверждение участия от половины областей Украины, но на днях украинская сторона попросила перенести форум на 2021 год.

Поскольку руководство Украины поставило отношения «на паузу», значит мы продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы, — сказал белорусский посол.

Первый Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 года в Гомеле, второй — в октябре 2019 году в Житомире.

Зеленского звал в Беларусь Лукашенко. В июне посол Сокол передавал в Офис президента приглашение посетить Беларусь с официальным визитом.

24 сентября Зеленский заявил, что Украина поддерживает позицию стран-партнеров и Европейского Союза в отношении событий в Беларуси и призывает белорусские власти найти диалог с народом.

Если власть не найдет возможности диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, и здесь мы — единомышленники со всеми странами Европы, — сообщил глава государства, отвечая на вопросы представителей СМИ после встречи с президентом Словацкой Республики Зузаны Чапутовой в Братиславе.

Ранее украинский МИД выступил с острым заявлением о тайной инаугурации Александра Лукашенко.