Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей года, фото:

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Ракурс

Самых влиятельных людей года назвал журнал Time.

Особенностью списка этого года, с которым можно ознакомиться на сайте издания, является рекордное количество активистов, ученых и медиков.

Этот рейтинг не предусматривает распределения по местам, однако его участники разделены на несколько категорий, таких как «лидеры», «деятели искусства», «кумиры» и т. д.

Из политиков в нынешнем списке оказались:

президент США Дональд Трамп;

лидер КНР Си Цзиньпин;

канцлер Германии Ангела Меркель;

кандидат в президенты США Джо Байден;

спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Также издание включило в этот список президента Бразилии Жаира Болсонару. По мнению авторов списка, «упрямый скептицизм» Болсонару относительно коронавируса привел к большим показателям заболеваемости COVID-19 в Бразилии.

А вот президент РФ Владимир Путин, который часто попадал в этот список, на этот раз в нем отсутствует.

На обложке этого номера журнала изобржен главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи — ведущий специалист целевой группы администрации президента Дональда Трампа по коронавирусу. Он также первым указан в категории «лидеры».

Когда пандемия COVID-19 начала распространяться в США, был один человек, о котором миллионы американцев сразу знали, что могут обратиться к нему за разъяснениями — доктор Энтони Фаучи, — отмечает издание.

Кроме того, в список попали другие люди, сделавший делали большой вклад в борьбу с коронавирусом:

инфекционист из Мюнхена Камилла Роте;

вирусолог Ши Чженли;

вирусолог Чжан Юнчжэн;

медсестра из Нью-Йорка Эмми О’Салливан.

Из активистов в этот перечень, в частности, попали основатели движения BlackLivesMatter Алисия Гарза, Опали Томети и Патрисс Каллорс.

Напомним, в марте журнал Time составил список 100 самых влиятельных женщин века.