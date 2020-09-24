100 самых влиятельных людей года назвал журнал Time — на этот раз без Путинаhttps://racurs.ua/n144266-100-samyh-vliyatelnyh-ludey-goda-nazval-jurnal-time-na-etot-raz-bez-putina.htmlРакурс
Самых влиятельных людей года назвал журнал Time.
Особенностью списка этого года, с которым можно ознакомиться на сайте издания, является рекордное количество активистов, ученых и медиков.
Этот рейтинг не предусматривает распределения по местам, однако его участники разделены на несколько категорий, таких как «лидеры», «деятели искусства», «кумиры» и т. д.
Из политиков в нынешнем списке оказались:
- президент США Дональд Трамп;
- лидер КНР Си Цзиньпин;
- канцлер Германии Ангела Меркель;
- кандидат в президенты США Джо Байден;
- спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Также издание включило в этот список президента Бразилии Жаира Болсонару. По мнению авторов списка, «упрямый скептицизм» Болсонару относительно коронавируса привел к большим показателям заболеваемости COVID-19 в Бразилии.
А вот президент РФ Владимир Путин, который часто попадал в этот список, на этот раз в нем отсутствует.
На обложке этого номера журнала изобржен главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи — ведущий специалист целевой группы администрации президента Дональда Трампа по коронавирусу. Он также первым указан в категории «лидеры».
Когда пандемия COVID-19 начала распространяться в США, был один человек, о котором миллионы американцев сразу знали, что могут обратиться к нему за разъяснениями — доктор Энтони Фаучи, — отмечает издание.
Кроме того, в список попали другие люди, сделавший делали большой вклад в борьбу с коронавирусом:
- инфекционист из Мюнхена Камилла Роте;
- вирусолог Ши Чженли;
- вирусолог Чжан Юнчжэн;
- медсестра из Нью-Йорка Эмми О’Салливан.
Из активистов в этот перечень, в частности, попали основатели движения BlackLivesMatter Алисия Гарза, Опали Томети и Патрисс Каллорс.
Напомним, в марте журнал Time составил список 100 самых влиятельных женщин века.