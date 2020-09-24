Боевики ОРДЛО активно минируют оккупированный Донбасс. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/n144265-boeviki-ordlo-aktivno-miniruut-okkupirovannyy-donbass-obse.html

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Минированием мирной территории Донбасса, которая временно неподконтрольна правительству Украины, занимаются пророссийские боевики.

Беспилотники ОБСЕ зафиксировали, как 28 августа боевики закопали 10 противотанковых мин в Петровском районе Донецка. Этими минами заблокировали дорогу, которая ведет на запад к населенному пункту Марьинка. А 1 сентября 23 мины оккупанты заложили поперек рулежной дорожки на территории разрушенного международного аэропорта «Донецк». Об этом 24 сентября сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Еще 12 противотанковых мин 4 и 7 сентября установили на автодороге вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области. А 13 сентября 14 мин установили поперек автодороги вблизи населенного пункта Саханка Донецкой области.

Также оккупанты закладывают в землю и противопехотные мины ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от четырех до 100 часов. Отмечается, что для доставки таких мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения такой мины составляет до 16 м.

Напомним, осенью прошлого года в Минобороны заявили, что боевики устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения, а также используют запрещенные международными конвенциями противопехотные мины и самодельные взрывные устройства.