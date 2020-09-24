Бойовики ОРДЛО активно мінують окупований Донбас. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/ua/n144265-boyovyky-ordlo-aktyvno-minuut-okupovanyy-donbas-obsie.html

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Мінуванням мирної території Донбасу, яка тимчасово непідконтрольна уряду України, займаються проросійські бойовики.

Безпілотники ОБСЄ зафіксували, як 28 серпня бойовики закопали 10 протитанкових мін в Петровському районі Донецька. Цими мінами заблокували дорогу, яка веде на захід до населеного пункту Мар’їнка. А 1 вересня 23 міни окупанти заклали поперек рульової доріжки на території зруйнованого міжнародного аеропорту «Донецьк». Про це 24 вересня повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил із посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Ще 12 протитанкових мін 4 та 7 вересня встановили на автошляху поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області. А 13 вересня 14 мін установили поперек автошляху поблизу населеного пункту Саханка Донецької області.

Також окупанти закладають у землю й протипіхотні міни ПОМ-2, які мають період самоліквідації від чотирьох до 100 годин. Зазначається, що для доставки таких мін використовується гранатомет РПГ-7 з переробленою гранатою ПГ-7. Радіус суцільного ураження такої міни становить до 16 м.

Нагадаємо, восени минулого року в Міноборони заявили, що бойовики встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження, а також використовують заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни і саморобні вибухові пристрої.