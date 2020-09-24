Антикорсуд відмовився відновлювати справу «Роттердам+», фото — Дело

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Справу «Роттердам+" відмовилися відновлювати у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

24 вересня суддя Катерина Широка відмовила екс-нардепу Віктору Чумаку у задоволенні скарги на постанову прокурора САП про закриття провадження, повідомляється у трансляції з суду.

Суддю не переконало те, що прокурор проігнорував більшість доказів під час закриття справи, послався на експертизи, які не заперечили збитки, а вказували про «неможливість» зробити висновок.

У Центрі протидії корупції стверджують, що подаватимуть апеляцію в Апеляційну палату Антикорупційного суду, куди рішення Широкої буде оскаржене.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, який керує справою з боку САП, вніс постанову про закриття справи «Роттердам+". У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у позові до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у якій позивач просив визнати незаконною постанову НКРЕКП про затвердження формули «Роттердам+".

Апеляційний адмінсуд і Вищий адмінсуд залишили рішення без змін.

«Роттердам+" — методика визначення вартості вугілля як палива для теплових електростанцій, котра розраховувалася з врахуванням цін у портах Західної Європи, одним з яких є Роттердам. Ця методика застосовувалася в Україні з 1 травня 2016 року по 30 червня 2019 року.

У прес-службі САП наприкінці серпня цього року повідомляли, що «справа Роттердам+" закрита щодо підозрюваних, оскільки було «вичерпано можливості отримати достатні докази для доведення винуватості підозрюваних та інших осіб в суді». У відомстві тоді зазначали, що повністю кримінальне провадження не закрили і за ним триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у 2018 році в НАБУ заявляли, що тариф «Роттердам+" був застосований необґрунтовано.