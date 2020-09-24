Антикоррупционный суд отказался возобновлять дело "Роттердам+", фото — Дело

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Дело «Роттердам+" отказались возобновлять в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

24 сентября судья Екатерина Широкая отказала экс-нардепу Виктору Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП о закрытии производства, сообщается в трансляции из суда.

Судью не убедило то, что прокурор проигнорировал большинство доказательств при закрытии дела, сослался на экспертизы, которые не отрицали убытки, а говорили о «невозможности» сделать вывод.

В Центре противодействия коррупции утверждают, что будут подавать апелляцию в Апелляционную палату Антикоррупционного суда, где решение Широкой будет обжаловано.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела «Роттердам +". В декабре 2016 года Окружной административный суд города Киева отказал в иске Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в котором истец просил признать незаконным постановление НКРЕКП об утверждении формулы «Роттердам +".

Апелляционный админсуд и Высший админсуд оставили решение без изменений.

«Роттердам+" — методика определения стоимости угля в качестве топлива для тепловых электростанций, которая рассчитывалась с учетом цен в портах Западной Европы, одним из которых является Роттердам. Эта методика применялась в Украине с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года.

В пресс-службе САП конце августа этого года сообщали, что «дело Роттердам +" закрыто в отношении подозреваемых, поскольку были «исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде».

В ведомстве тогда отмечали, что полностью уголовное производство не закрыли и по нему продолжается досудебное расследование. Напомним, в 2018 году в НАБУ заявляли, что тариф «Роттердам+" был применен необоснованно.