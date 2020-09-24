Кадр из фильма «Атлантида», скриншот видео

https://racurs.ua/n144263-ukraina-vydvinula-kinolentu-na-oskar-detali-video.html

Ракурс

Украинский оскаровский комитет выдвинул антиутопическую драму «Атлантида» режиссера Валентина Васяновича на получение престижной американской кинопремии «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм».

Этот фильм за последний год получил значительное признание в мире — его показали на более чем 50 фестивалях. На 76-м Венецианском кинофестивале «Атлантида» получила приз как лучший фильм программы «Горизонты». Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Также кинолента вошла в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

Действие ленты происходит на Донбассе в 2025 году, после победы Украины в войне с Россией. Согласно сюжету фильма, хотя контроль над Донбассом был восстановлен, эту территорию пришлось признать непригодной для проживания.

Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киева, все роли в нем сыграли непрофессиональные актеры.

В прокате фильм должен появиться 5 ноября.

Церемония вручения «Оскаров» должен состояться 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе.