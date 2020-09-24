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Ракурс
Кадр зі стрічки «Атлантида», скріншот відео

Україна висунула кінострічку на «Оскар» — деталі (ВІДЕО)

24 вер 2020, 14:28
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Український оскарівський комітет висунув антиутопічну драму «Атлантида» режисера Валентина Васяновича на здобуття престижної американської кінопремії «Оскар» у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».

Цей кінофільм за останній рік здобув значне визнання у світі — його показали на понад 50 фестивалях. На 76-му Венеціанському кінофестивалі «Атлантида» отримала приз як найкращий фільм програми «Горизонти». Про це повідомляє прес-служба комітету.

Також кінострічка увійшла в лонг-ліст Премії Європейської кіноакадемії.

Дія стрічки відбувається на Донбасі у 2025 році, після перемоги України у війні з Росією. Згідно з сюжетом кінофільму, хоча контроль над Донбасом було відновлено, цю територію довелося визнати непридатною для проживання.

Зйомки фільму проходили в Маріуполі та Києва, всі ролі в ньому зіграли непрофесійні актори.

У прокаті фільм має з’явитися 5 листопада.


Церемонія вручення «Оскарів» має відбутися 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі.

Джерело: Ракурс


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