Журнал Time оприлюднив список 100 найвпливовіших людей року, фото: Time

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Ракурс

Найвпливовіших людей року назвав журнал Time.

Особливістю списку цього року, з яким можна ознайомитися на сайті видання, є рекордна кількість активістів, науковців та медиків.

Цей рейтинг не передбачає розподілу за місцями, проте його учасники поділені на кілька категорій, таких як «лідери», «діячі мистецтва», «кумири» тощо.

З політиків у цьогорічному списку опинилися:

президент США Дональд Трамп;

лідер КНР Сі Цзіньпін;

канцлер Німеччини Ангела Меркель;

кандидат у президенти США, Джо Байден;

спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Також видання включило до цього списку президента Бразилії Жаїра Болсонару. На думку авторів списку, «упертий скептицизм» Болсонару щодо коронавірусу призвів до великих показників захворюваності на COVID-19 у Бразилії.

А от президент РФ Володимир Путін, який часто потрапляв у цей список, цього разу в ньому відсутній.

На обкладинці цього номеру журналу зображений головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі — провідний фахівець цільової групи адміністрації президента Дональда Трампа щодо коронавірусу. Він також першим вказаний у категорії «лідери».

Коли пандемія COVID-19 почала поширюватися в США, була одна людина, про яку мільйони американців одразу знали, що можуть звернутися до неї за роз’ясненнями — доктор Ентоні Фочі, — зазначає видання.

Крім того, до списку потрапили інші особи, які робили великий внесок у боротьбу з коронавірусом:

інфекціоніст із Мюнхена Камілла Роте;

вірусолог Ши Чженлі;

вірусолог Чжан Юнчжен;

медсестра з Нью-Йорку Еммі О’Салліван.

З активістів до цього переліку, зокрема, потрапили засновники руху BlackLivesMatter Алісія Гарза, Опал Тометі та Патрісс Каллорс.

Нагадаємо, у березні журнал Time склав список 100 найвпливовіших жінок століття.