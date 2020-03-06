Time назвав 100 найвпливовіших жінок століття. Фото: Time

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Журнал Time склав список 100 найвпливовіших жінок століття. Рейтинг був складений в рамках щорічного спецпроекту «Людина року», але в розширеному форматі.

Так, редакція видання вибрала найвпливовішу жінку щорічно, починаючи з 1920-го. Про це повідомила прес-служба видання на своїй сторінці Instagram.

Згідно з інформацією, цей проект був зроблений для того, щоб розповісти про впливових жінок, які так часто залишалися на другому плані в силу історичних причин. У виданні додали, що для цього проекту видання підготувало 89 нових обкладинок. Решта головних сторінок дісталися жінкам, які в різний час вже ставали людиною року за версією Time. Проект був запущений напередодні святкування Міжнародного жіночого дня.

У рейтингу видання відзначило таких видатних жінок, як британська королева Єлизавета II і принцеса Діана, мексиканська художниця Фріда Кало, американська кіноактриса Мерилін Монро, колишня перша леді США Мішель Обама, американські співачки Мадонна та Бейонсе, еко-активістка Грета Тунберг, американська комедіантка і ведуча Еллен Дедженерес, американська письменниця Амелія Ергарт і багато інших.

Нагадаємо, раніше Грета Тунберг стала людиною року за версією журналу Time. Журналісти оцінили її дії, які спрямовані на порятунок екосистеми Землі. Видання опублікувало 16-річну еко-активістку на своїй обкладинці.