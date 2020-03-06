Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n134821-koronavirus-distavsya-do-peru-ta-slovachchyny-v-italiyi-ponad-4-6-tys-infikovanyh.html

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Китайський коронавірус дістався до Перу та Словаччини. Там повідомили про перший випадок захворювання COVID-19.

В інших країнах світу продовжує збільшуватися кількість інфікованих. В Італії повідомили про 778 нових випадків інфікування. Також зафіксовано 49 нових смертей. Про це пише BNO News в Twitter.

Таким чином, в Італії зареєстровано вже 197 смертей, причиною яких став коронавірус. Загалом в країні на COVID-19 хворіють 4 тис. 636 осіб.

У Франції також збільшилася кількість хворих. Там за добу зареєстровано 190 нових випадків захворювання та дві нові смерті. Загалом в країні загинуло дев’ять осіб, хворих — 613. Окрім того, нові випадки коронавірусу зафіксовані в Бельгії — там уже 109 хворих.

В цілому в світі налічується вже 101 тис. 336 інфікованих коронавірусом. З них 3 тис. 456 випадків — летальні. Вилікуватися змогли 55 тис. 630 осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, як розповіли вчені, китайський коронавірус, при найгіршому сценарії розвитку подій, може стати причиною смерті 68 млн осіб.