Візит Зеленського в Білорусь скасували, фото — ТСН

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Візит президента Володимира Зеленського в Білорусь скасували. Київ попросив на рік перенести проведення форуму регіонів обох країн, на який у Гродно мав прибути й Зеленський.

Захід мав відбутися 8−9 жовтня. Про відмову Києва їхати в Гродно розповів посол Білорусі в Україні Ігор Сокол в інтерв’ю «Україна Бізнес Ревю».

У серпні білоруси отримали підтвердження участі від половини областей України, але днями українська сторона попросила перенести форум на 2021 рік.

Оскільки керівництво України поставило відносини «на паузу», отож, продовжимо спілкуватися з областями, містами, сільськими радами, бізнесом. Ми до цього готові, — сказав білоруський посол.

Перший Форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року в Гомелі, другий — у жовтні 2019 року в Житомирі.

Зеленського кликав до Білорусі Лукашенко. У червні посол Сокол передавав в Офіс президента запрошення відвідати Білорусь з офіційним візитом.

24 вересня Зеленський заявив, що Україна підтримує позицію країн-партнерів та Європейського Союзу стосовно подій у Білорусі й закликає білоруську владу знайти діалог з народом.

Якщо влада не знайде можливості діалогу зі своїми рідними людьми, цієї влади не буде. І тут Україна завжди підтримуватиме наших партнерів, і тут ми — однодумці зі всіма країнами Європи, — повідомив глава держави, відповідаючи на запитання представників ЗМІ після зустрічі з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою у Братиславі.

Раніше українське МЗС виступило із гострою заявою щодо таємної інавгурації Олександра Лукашенка.