Перенести з Мінська майданчик ТКГ хочуть у «Слузі народу»

Майданчик для проведення переговорів ТКГ можуть перенести з Мінська, фото: Pikabu

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Ракурс

Мінськ став не найкращим міжнародним посередником в питанні миру на Донбасі, тож слуги народу планують у понеділок, 28 вересня, підняти питання перенесення зі столиці Білорусі майданчика для переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Качура заявив про це в коментарі Telegram-каналу PavlovskyNews.

Качура зазначив, що місце, куди переноситимуть майданчик, ще не визначено — це питання потрібно обговорювати з усіма учасниками тристоронніх переговорів. Більш того, наразі через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 переговори відбуваються у форматі онлайн.

Президентські вибори, які відбулися в Білорусі 9 серпня, спровокували масові акції протесту в країні, учасники котрих вважають результати виборів сфальсифікованими. Мітинги в Білорусі супроводжуються численними випадками застосування представниками правоохоронних органів сили до протестувальників.

Нагадаємо, раніше візит президента Володимира Зеленського до Білорусі, який мав відбутися на початку жовтня, скасували.