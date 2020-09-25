Львів’янину-власнику футболки з написом «СССР» повідомили про підозру, фото — Нацполіція

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Декомунізація в Україні триває, хоч подекуди набуває й гротескних рис. У Львові поліція відкрила провадження проти чоловіка, на якому була футболка з написом «СССР».

Прес-служба Нацполіції Львівської області розповіла, що слідчі повідомили про підозру 21-річному львів’янину, який використовував комуністичну символіку.

Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі. Йдеться про злочин, передбачений ч. 1 ст. 436−1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) КК України.

Юнака у забороненій футболці помітили перехожі у центрі Львова 8 вересня. Інцидент стався у провулку Крива Липа, відомому місцю концентрації розважальних закладів. Хлопець був одягнений у чорну футболку з написом «СРСР» і принтом комуністичної зірки та серпу і молоту. Люди звернулися до поліції, яка затримала чоловіка й доставила до райвідділку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за поширення комуністичної символіки і пропаганду.

Нагадаємо, що закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», прийнятий Верховною Радою у 2015 році, забороняє виготовлення, поширення та публічне використання будь-якої комуністичної чи нацистської символіки.