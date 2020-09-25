Протистояння довкола Олімпійського коледжу імені Піддубного, фото: «Рух опору капітуляції»

https://racurs.ua/ua/n144311-klychko-prokomentuvav-zahoplennya-olimpiyskogo-koledju-video.html

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Віталій Кличко, мер Києва, прокоментував ситуацію довкола столичного Олімпійського коледжу імені Піддубного, де вчора, 24 вересня, відбулося силове протистояння місцевих учнів та активістів, що їх підтримували, з поліцією.

Учні та студенти цього закладу, як відомо, вважають, що відбувається незаконне захоплення коледжу. Кличко під час відеобрифінгу запевнив, що йдеться лише про реорганізацію управління цим закладом.

Посилаючи на отримані від Міносвіти дані, Кличко запевнив, що цей коледж не закривають.

Переконаний, що Олімпійський коледж повинен і надалі буде працювати виключно за профілем — як спортивна школа, — зазначив Кличко.

Щоб припинити спекуляції навколо закладу, думаю, Міністерство освіти має докладно пояснити, що саме зміниться в управлінні коледжем і хто нагнітає ситуацію щодо цієї теми, — додав мер Києва.

Сьогодні, 25 вересня, під будівлею Кабінету міністрів студенти та тренери Олімпійського коледжу, а також активісти, які їх підтримують, проводять мітинг. Про це повідомляється на сторінці «Руху опору капітуляції» в соцмережі Фейсбук.

Активісти вимагають:

проведення розслідування щодо вчорашніх сутичок біля Олімпійського коледжу;

відставки виконувача обов’язків міністра освіти Сергія Шкарлета;

відставки міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта;

скасування наказу про ліквідацію коледжу.

Нагадаємо, раніше на події довкола Олімпійського коледжу відреагували в Міносвіти.