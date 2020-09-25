В’їзд для іноземців в Україну хоче скасувати уряд. Фото: lenta.ua

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Повну заборону на в’їзд для іноземних громадян в Україну планує скасувати Кабінет міністрів.

З 29 вересня почнуть діяти нові правила, які замінять повну заборону, запроваджену в серпні. При цьому керівництво уряду погоджується на відкриття кордонів, деталі цього рішення вже опрацьовані. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на два незалежних один від одного джерела в уряді.

Кабмін хоче прирівняти іноземців до українців, які повертаються з-за кордону. Наразі для громадян України діють правила, що залежать від належності держави в’їзду до переліку країн зі значним поширенням COVID-19. Такі держави — це ті, де кількість нових випадків коронавірусу на 100 тис. населення за останні два тижні перевищує кількість таких випадків в Україні.

Ці ж правила уряд Шмигаля хоче поширити й на іноземців після 28 вересня. Іноземці, які в’їжджатимуть в Україну, повинні будуть піти на самоізоляцію, якщо в їхній країні вирує коронавірус. Альтернативою самоізоляції буде тест на COVID-19. Окрім того, у них вимагатимуть наявності чинного страхового поліса та встановлення електронного додатка для осіб у випадку самоізоляції.

Нагадаємо, 9 вересня Кабінет міністрів змінив правила в’їзду іноземців в Україну. Уряд заборонив транзитний проїзд іноземним громадянам. Відтепер на територію нашої держави пускають лише студентів українських вищих закладів освіти.