В Нацполиции знают, как хакеры взломали их сайты, фото — РБК

https://racurs.ua/n144318-v-nacpolicii-znaut-kak-hakery-vzlomali-ih-sayty.html

Ракурс

Хакерский взлом сайтов Национальной полиции произошел из-за внедрения вредоносного программного обеспечения.

В полиции знают, какой образом сломали их сайты 23 сентября, а досудебное расследование продолжается.

Об этом 25 сентября заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров во время конференции по цифровой трансформации.

Мы понимаем, каким образом внедрили это вредоносное программное обеспечение и какие меры нужно принимать, чтобы усиливать нашу киберзащиту и киберустойчивость, — рассказал Гончаров, но не назвал методов преступников.

Офицер уверен, что лица, совершившие кибератаку на сайт Нацполиции, будут найдены.

«Ракурс» сообщал, что 23 сентября в Украине зафиксировали несколько несанкционированных вмешательств в работу сайтов силовых ведомств и органов власти. На некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация, в частности, якобы об аварии на Ровенской АЭС, а также гибели иностранных военнослужащих во время международных учений в Украине.

По факту несанкционированного вмешательства в работу веб-сайтов Нацполиции и горсовета Вараша начали уголовные производства.