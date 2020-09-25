Масштабный пожар в Калифорнии. Фото: The Fresno Bee

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Огненные торнадо зафиксировали в американском штате Калифорния на территории масштабного лесного пожара Creek Fire.

Этот пожар спасатели уже признали крупнейшим пожаром в экосистемах в штате за всю историю наблюдений. На территории пожара зафиксировали два огненных торнадо, в одном из них скорость ветра достигала 200 км/ч. Им присвоили рейтинг EF2 и EF1. Об этом сообщает Washington Post.

Один из торнадо возник у водохранилища Маммот Пул в Национальном лесу Сьерра, а другой — у озера Басс. Представители Национальной метеорологической службы Калифорнии заявили, что оба торнадо были достаточно мощными — вырывали деревья с корнем и ломали высокие сосны.

Как известно, огненные торнадо очень опасны и непредсказуемы. Они возникают из вращающихся дымовых облаков в условиях, когда ветер меняет скорость и направление. Сами воронки заполнены не огнем, а перегретым столбом дыма, пепла и мусора.

Напомним, ученые смогут предсказать с помощью специального софта, который будет запускаться на суперкомпьютере, появление торнадо. Уже разработана программа, которая способна создавать визуализацию торнадо — виртуальный торнадо ведет себя так же, как и реальный.