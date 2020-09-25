В Сербии разбился реактивный самолет «МиГ-21», фото: Zarko Skoko

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Ракурс

В Сербии разбился реактивный истребитель «МиГ-21» Вооруженных сил страны.

Инцидент произошел сегодня, 25 сентября, около 9.00 по местному времени у расположенного на западе страны села Брасина, сообщает RTS.

Отмечается, что по неофициальной информации, один из пилотов самолета погиб, другого — ищут.

Также в результате инцидента ранения получил местный житель 1961 года, во дворе которого разбился самолет. Его госпитализировали с ожогами грудной клетки, головы и рук.

В Минобороны Сербии заявляют, что самолет разбился во время выполнения планового летного задания. Отмечается, что во время проверки самолета перед вылетом сегодня утром никаких неисправностей не обнаружили.

Очевидцы рассказали журналистам, что пилоты, похоже, не успели катапультироваться. Самолет в какой-то момент начал очень низко лететь над крышами расположенных в селе домов, после чего упал.

«МиГ-21» — это советский реактивный фронтовой истребитель. В СССР выпускался серийно с 1959 по 1986 годы. В ряде стран мира до сих пор используется как учебно-тренировочный самолет.

Напомним, в России недавно истребитель Су-30 сбили другим военным самолетом РФ. Инцидент произошел в Тверской области в рамках военных учений «Кавказ-2020».