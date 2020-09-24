Партія Медведчука висунула в мери Вінниці телезірку Узелкова

В’ячеслав Узелков, фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n144253-trener-proektu-zvajeni-ta-schaslyvi-balotuietsya-v-mery-vinnyci.html

Ракурс

Місцеві вибори, на яких, зокрема, обиратимуть мерів міст, заплановані в Україні на 25 жовтня.

В’ячеслав Узелков, колишній боксер та тренер проекту «Зважені і щасливі», планує балотуватися на посаду мера Вінниці. На виборах він представлятиме «Опозиційну платформу — За життя». Про це Узелков повідомив у своєму Instagram.

Говорячи про плани балотуватися на мера Вінниці, Узелков заявляє, що його турбує благоустрій міста, зокрема, у віддалених районах.

Повірте, я зайду в кожен кабінет у міськраді і наведу там порядок, — заявив екс-боксер.

Також Узелков запевнив, що він «чесний» та «завжди тримає слово».

Схоже, що в передвиборчій кампанії Узелкова планують обігрувати його боксерське минуле. Так, своє повідомлення про намір взяти участь у виборах Узелков супроводив агітматеріалом з лозунгом «Дам бій розкраданню бюджету!».

Нагадаємо, інший відомий екс-боксер — Віталій Кличко — нещодавно був висунутий очолюваною ним партією «Удар» для участі в виборах мера Києва 25 жовтня.