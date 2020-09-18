Віталій Кличко, фото: Віталій Кличко

https://racurs.ua/ua/n143999-vybory-mera-kyieva-klychka-vysunuly-kandydatom-video.html

Ракурс

Віталія Кличка, чинного мера Києва, очолювана ним політсила «УДАР» висунула кандидатом у мери столиці на місцевих виборах, запланованих на 25 жовтня.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 18 вересня, на з’їзді цієї політсили.

Виступаючи на з’їзді «УДАРу» Кличко заявив, що в його планах — зробити Київ «успішною європейською столицею». Також він торкнувся питання епідемії коронавірусної хвороби COVID-19, заявивши, що ця проблема відтягнула на себе значну частину ресурсів столиці, які планувалося спрямувати на інші цілі.

Про підтримку кандидатури Кличка на виборах мера Києва раніше заявила партія «Європейська солідарність», мотивуючи це тим, що він на своїй посаді реалізовував курс п’ятого президента Петра Порошенка, спрямований на проведення в Україні децентралізації.

Кличко згодом опублікував відеозверення, в якому заявив, що «буде мером тільки киян».

Будь-яке об'єднання можливе лише навколо інтересів киян, — наголосив тоді Кличко.

Мером Києва Кличка обрали у травні 2014 року. Згодом він також переміг на місцевих виборах у столиці, які відбулися в жовтні 2015 року.

Нагадаємо, у конкурента Кличка на виборах мера Києва Андрія Пальчевського журналісти нещодавно виявили бізнес з офісом у Москві, а також зв’язки з тимчасово окупованими територіями України.