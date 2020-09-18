Выборы мэра Киева — Кличко выдвинули кандидатомhttps://racurs.ua/n143999-vybory-mera-kieva-klichko-vydvinuli-kandidatom.htmlРакурс
Виталия Кличко, действующего мэра Киева, возглавляемая им политсила «УДАР» выдвинула кандидатом в мэры столицы на местных выборах, запланированных на 25 октября.
Соответствующее решение было принято сегодня, 18 сентября, на съезде этой политсилы.
Выступая на съезде «УДАРа» Кличко заявил, что в его планах — сделать Киев «успешной европейской столицей». Также он затронул вопрос эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, заявив, что эта проблема оттянула на себя значительную часть ресурсов столицы, которые планировалось направить на другие цели.
О поддержке кандидатуры Кличко на выборах мэра Киева ранее заявила партия «Европейская солидарность», мотивируя это тем, что он на своем посту реализовывал курс пятого президента Петра Порошенко, направленный на проведение в Украине децентрализации.
Кличко впоследствии опубликовал видеобращение, в котором заявил, что «будет мэром только киевлян».
Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян, — подчеркнул тогда Кличко.
Мэром Киева Кличко избрали в мае 2014 года. Позже он победил на местных выборах в столице, которые состоялись в октябре 2015 года.
Напомним, у конкурента Кличко на выборах мэра Киева Андрея Пальчевского журналисты недавно обнаружили бизнес с офисом в Москве, а также связи с временно оккупированными территориями Украины.