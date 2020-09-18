Виталий Кличко, фото: Виталий Кличко (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n143999-vybory-mera-kieva-klichko-vydvinuli-kandidatom.html

Ракурс

Виталия Кличко, действующего мэра Киева, возглавляемая им политсила «УДАР» выдвинула кандидатом в мэры столицы на местных выборах, запланированных на 25 октября.

Соответствующее решение было принято сегодня, 18 сентября, на съезде этой политсилы.

Выступая на съезде «УДАРа» Кличко заявил, что в его планах — сделать Киев «успешной европейской столицей». Также он затронул вопрос эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, заявив, что эта проблема оттянула на себя значительную часть ресурсов столицы, которые планировалось направить на другие цели.

О поддержке кандидатуры Кличко на выборах мэра Киева ранее заявила партия «Европейская солидарность», мотивируя это тем, что он на своем посту реализовывал курс пятого президента Петра Порошенко, направленный на проведение в Украине децентрализации.

Кличко впоследствии опубликовал видеобращение, в котором заявил, что «будет мэром только киевлян».

Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян, — подчеркнул тогда Кличко.

Мэром Киева Кличко избрали в мае 2014 года. Позже он победил на местных выборах в столице, которые состоялись в октябре 2015 года.

Напомним, у конкурента Кличко на выборах мэра Киева Андрея Пальчевского журналисты недавно обнаружили бизнес с офисом в Москве, а также связи с временно оккупированными территориями Украины.