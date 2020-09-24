Партия Медведчука выдвинула в мэры Винницы телезвезду Узелкова

Вячеслав Узелков, фото: 24 канал

https://racurs.ua/n144253-trener-proekta-vzveshennye-i-schastlivye-ballotiruetsya-v-mery-vinnicy.html

Ракурс

Местные выборы, на которых, в частности, будут выбирать мэров городов, запланированы в Украине на 25 октября.

Вячеслав Узелков, бывший боксер и тренер проекта «Взвешенные и счастливые», планирует баллотироваться на пост мэра Винницы. На выборах он будет представлять «Оппозиционная платформу — За жизнь». Об этом Узелков сообщил в своем Instagram.

Говоря о планах баллотироваться на мэра Винницы, Узелков заявляет, что его беспокоит благоустройство города, в частности в отдаленных районах.

Поверьте, я зайду в каждый кабинет в горсовете и наведу там порядок, — заявил экс-боксер.

Также Узелков заверил, что он «честный» и «всегда держит слово».

Похоже, что в предвыборной кампании Узелкова планируют обыгрывать его боксерское прошлое. Так, свое сообщение о намерении принять участие в выборах Узелков сопроводил агитматериалом с лозунгом «Дам бой хищениям бюджета!».

Напомним, другой известный экс-боксер — Виталий Кличко — недавно был выдвинут возглавляемой им партией «Удар» для участия в выборах мэра Киева 25 октября.