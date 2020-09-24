Электродорога с беспроводной зарядкой появилась в Израиле. Фото: ElectReon

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Електродорогу с беспроводной зарядкой построили в Тель-Авиве.

Дорогу, оборудованную устройствами для бесконтактной подзарядки электромобилей, построила израильская фирма ElectReon. Проект, который внедряется в жизнь совместно с фирмой Dan Bus Company, финансируется как из частных, так и из государственных источников. Об этом сообщается на сайте ElectReon.

Протяженность новой дороги составляет пока 600 м, от нее подпитываются энергией только электробусы, но в будущем власти планируют разместить зарядные станции для электромобилей и пустить по будущим электродорогам грузовой транспорт и персональные авто.

Если проект окажется успешным, компания dan Bus Company запустит регулярные поездки по маршруту, а такие электродороги смогут появиться по всему Израилю.

Напомним, основатель компании-производителя электромобилей Tesla Илон Макс анонсировал выпуск новых бюджетных аккумуляторов для авто, которые станут основой более бюджетной серии электромобилей.