Електродорога з бездротовою зарядкою з’явилася в Ізраїлі. Фото: ElectReon

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Електродорогу з бездротовою зарядкою побудували в Тель-Авіві.

Дорогу, обладнану пристроями для безконтактної підзарядки електромобілів, побудувала ізраїльська фірма ElectReon. Проект, який впроваджується в життя спільно з фірмою Dan Bus Company, фінансується як з приватних, так і з державних джерел. Про це повідомляється на сайті ElectReon.

Протяжність нової дороги становить поки 600 м, від неї підживлюються енергією тільки електробуси, але в майбутньому влада планує розмістити зарядні станції для електромобілів і пустити по майбутніх електродорогах вантажний транспорт та персональні авто.

Якщо проект виявиться успішним, компанія dan Bus Company запустить регулярні поїздки по маршруту, а такі електродороги зможуть з’явитися по всьому Ізраїлі.

Нагадаємо, засновник компанії-виробника електромобілів Tesla Ілон Макс анонсував випуск нових бюджетних акумуляторів для авто, які стануть основою більш бюджетної серії електромобілів.