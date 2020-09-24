Фінальні випробування вакцини від коронавірусу розпочались у США

Учені шукають вакцину від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n144251-vakcyna-vid-koronavirusu-amerykanska-kompaniya-rozpochynaie-tretu-stadiu-vyprobuvan.html

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Вакцину від коронавірусу розробляють низка груп науковців та фармакологічних компаній у світі.

Американська компанія Johnson&Johnson, виробник санітарно-гігієнічних товарів та медичного обладнання, перейшла до третьої фази випробувань вакцини. Про це повідомляється на сайті компанії,

Видтак Johnson&Johnson стала четвертою американською компанією, чий кандидат на вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19 перейшов на третю стадію випробувань.

Зазначається, що проміжні результати першого та другого етапу дослідження продемонстрували достатню безпечність та імуногенність цієї вакцини після одноразової вакцинації.

У третій фазі досліджень візьмуть участь до 60 тис. добровольців віком від 18 років на трьох континентах. В межах цього етапу вивчатиметься ефективність одноразової дози вакцини порівняно з плацебо для запобігання COVID-19.

Зазначається, що задля забезпечення репрезентативності якомога більшої кількості груп населення, яким може непропорційно загрожувати коронавірус, до переліку добровольців планують включити значну кількість осіб віком понад 60 років, а також представників відповідних етнічних груп.

Зокрема, для США це передбачає значне представництво афроамериканців та латиноамериканців, а також американських індіанців та корінних жителів Аляски.

Розробка цієї вакцини відбуватиметься в рамках партнерства між Johnson&Johnson та Управлінням перспективних біомедичних досліджень і розробок Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США (BARDA).

Нагадаємо, американські вчені встановили, що засоби для зниження рівня холестерину в крові також можуть запобігати тяжкому перебігу COVID-19.