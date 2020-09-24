Екскурсії із сурдоперекладом у Маріїнському палаці. Фото: president.gov.ua

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Маріїнський палац з екскурсією відвідали діти та дорослі з порушенням слуху, для них організували екскурсії жестовою мовою.

Відвідати резиденцію президента у Міжнародний тиждень глухих цих людей запросила перша леді України Олена Зеленська. Побували на екскурсії учні столичної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 18. Також палац оглянули діти та дорослі з громадських організацій, які займаються допомогою та соціальною адаптацією людей із порушеннями слуху. Про це 23 вересня повідомила прес-служба Офісу президента.

Це вперше, коли нечуючі люди мали можливість не просто оглянути зали та кімнати палацу, а ознайомитися з його історією жестовою мовою, — зазначили у Зеленського.

Раніше повідомлялося, що вперше після 12 років всі охочі мають змогу прогулятися церемоніальною резиденцією президента України — Маріїнським палацом. Резиденція Зеленського відрита з 4 вересня для екскурсій у п’ятницю, суботу та неділю з 10.00 до 17.00. Окрім того, щочетверга тут проводять безкоштовні екскурсії для школярів.