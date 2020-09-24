Степанов побачив, що Дніпру вже «відгукнулися» гуляння до Дня міста, фото — nashemisto

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Порушення карантину у Дніпрі під час Дня міста спричинили спалах коронавірусу у цьому місті.

Так переконує міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він заявив на ранковому брифінгу 24 вересня, що за добу в Дніпропетровській області на COVID-19 захворіли 298 чоловік, причому 242 — в обласному центрі.

У зв’язку з цим міністр заявив про стабільне зростання кількості заражених. Степанов розповів, що показник не пов’язаний з якимсь конкретним спалахом на підприємстві або гуртожитку. Основною причиною загострення ситуації з коронавірусом в Дніпрі Степанов називає проведення масштабного концерту в День народження міста.

Він вважає, що такі заходи без дотримання заходів безпеки є небезпечними і вважаються порушенням карантину.

По зверненнях та госпіталізаціях ми бачимо, що у Дніпропетровській області у нас починається зростання кількості хворих. Я думаю, що не дуже складно провести відповідний ланцюжок з точки зору проведення масових заходів, які відбувались, — повідомив Степанов.

23 вересня масові гуляння відбулися і в Полтаві, де також відзначали День міста.

Міністр охорони здоров’я не вперше критикує місцеву владу за надання дозволу на проведення масових гулянь чи концертів. Раніше Степанов заявляв, що День Одеси «відбувся за межею здорового глузду». Він також вимагав покарати організаторів музичного фестивалю Khortytsia Freedom у Запоріжжі і прогнозував, що цей захід спричинить спалах коронавірусу в регіоні.

На початку вересня Степанов погрожував мерам Одеси і Дніпра кримінальним провадженням за порушення протиепідемічних правил, оскільки на святкування Днів цих міст зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту, а карантинні норми при цьому не дотримувалися.