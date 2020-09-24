Діти також вразливі для коронавірусу, фото:

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Коронавірус в Україні забрав життя вже другої дитини. Другий летальний випадок серед хворих на COVID-19 дітей був зафіксований вчора, 23 вересня.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це під час відеобрифінгу.

Це другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії, — наголосив Степанов.

Всього 23 вересня в Україні було зафіксовано 52 летальні випадки, пов’язані з коронавірусом.

За 23 вересня COVID-19 виявили у ще 242 дітей. Всього за час епідемії коронавірусу інфікувалися 12,4 тис. дітей.

Нагадаємо, хоча статистичні дані, які почали збирати на початку епідемії, свідчили, що діти менше хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19 й вона проходить у них в легшій формі, епідеміологи побоюються, що діти можуть являти собою важливий резервуар коронавірусу в суспільстві.