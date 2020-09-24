«Червоним» Києвом лякає Кличко — нова статистика коронавірусу у столиці (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n144247-chervonym-kyievom-lyakaie-klychko-nova-statystyka-koronavirusu-u-stolyci-karta.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує вражати все більшу кількість людей. За минулу добу у столиці підтвердили 330 нових випадків інфікування. Станом на 24 вересня у Києві зареєстровано 20 тис. 665 хворих на коронавірус.
До лікарень госпіталізували 38 пацієнтів, інші лікуються вдома під контролем лікарів. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко.
За минулу добу захворіли:
- 171 жінка віком від 19 до 87 років;
- 128 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв;
- 14 дівчаток від 3 років до 17 років;
- 17 хлопчиків від 3 до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у:
- Дарницькому районі — 60;
- Деснянському — 51;
- Дніпровському районі — 44 випадки.
Окрім того, за минулу добу померли троє хворих на коронавірус. За весь період пандемії COVID-19 забрав життя 333 киян.
Водночас одужали за минулу добу 116 пацієнтів. Загалом коронавірус подолали 6 тис. 159 киян.
Кличко також закликав дотримуватись карантинних правил — носити маску, користуватись антисептиком, дотримуватись соціальної дистанції та уникати скупчень людей. Саме це, за його словами, убезпечить Київ від потрапляння до «червоної» зони і повернення суворих обмежень.