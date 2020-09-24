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Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

«Червоним» Києвом лякає Кличко — нова статистика коронавірусу у столиці (КАРТА)

24 вер 2020, 10:43
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Коронавірус у Києві продовжує вражати все більшу кількість людей. За минулу добу у столиці підтвердили 330 нових випадків інфікування. Станом на 24 вересня у Києві зареєстровано 20 тис. 665 хворих на коронавірус.

До лікарень госпіталізували 38 пацієнтів, інші лікуються вдома під контролем лікарів. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко.

За минулу добу захворіли:

  • 171 жінка віком від 19 до 87 років;
  • 128 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв;
  • 14 дівчаток від 3 років до 17 років;
  • 17 хлопчиків від 3 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у:

  • Дарницькому районі — 60;
  • Деснянському — 51;
  • Дніпровському районі — 44 випадки.

Коронавірус у Києві. Карта: КМДА

Окрім того, за минулу добу померли троє хворих на коронавірус. За весь період пандемії COVID-19 забрав життя 333 киян.


Водночас одужали за минулу добу 116 пацієнтів. Загалом коронавірус подолали 6 тис. 159 киян.

Кличко також закликав дотримуватись карантинних правил — носити маску, користуватись антисептиком, дотримуватись соціальної дистанції та уникати скупчень людей. Саме це, за його словами, убезпечить Київ від потрапляння до «червоної» зони і повернення суворих обмежень.


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