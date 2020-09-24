Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

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Коронавірус у Києві продовжує вражати все більшу кількість людей. За минулу добу у столиці підтвердили 330 нових випадків інфікування. Станом на 24 вересня у Києві зареєстровано 20 тис. 665 хворих на коронавірус.

До лікарень госпіталізували 38 пацієнтів, інші лікуються вдома під контролем лікарів. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко.

За минулу добу захворіли:

171 жінка віком від 19 до 87 років;

128 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв;

14 дівчаток від 3 років до 17 років;

17 хлопчиків від 3 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у:

Дарницькому районі — 60;

Деснянському — 51;

Дніпровському районі — 44 випадки.

Окрім того, за минулу добу померли троє хворих на коронавірус. За весь період пандемії COVID-19 забрав життя 333 киян.

Водночас одужали за минулу добу 116 пацієнтів. Загалом коронавірус подолали 6 тис. 159 киян.

Кличко також закликав дотримуватись карантинних правил — носити маску, користуватись антисептиком, дотримуватись соціальної дистанції та уникати скупчень людей. Саме це, за його словами, убезпечить Київ від потрапляння до «червоної» зони і повернення суворих обмежень.