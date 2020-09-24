Легітимність Лукашенка не визнала низка країн. Фото: ria.ru

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Легітимність президента Білорусі Олександра Лукашенка не визнав Європейський Союз.

У Брюсселі закликають Мінськ провести вільні вибори президента Білорусі за участю спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ. В ЄС заявили, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня не були справедливими та вільними. Про це йдеться у заяві представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля від імені всіх країн Євросоюзу. Документ опубліковано на веб-сторінці ЄС.

На цій основі так звана «інавгурація» 23 вересня 2020 року та новий мандат, на який претендує Олександр Лукашенко, не мають жодної демократичної легітимності, — заявив Боррель.

За словами представника, у Брюсселі очікують, що влада Білорусі негайно припинить всі репресії проти свого народу та звільнить всіх затриманих.

Велика Британія та США також не визнали Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі. Глава британського МЗС Домінік Рааб заявив, що таємна інавгурація Лукашенка ще більше підірвала його репутацію. А у Держдепі США додали, що Вашингтон не може вважати Лукашенка законно обраним лідером Білорусі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що інавгурація Олександра Лукашенка не означає визнання його легітимним главою Білорусі. При цьому дипломат наголосив, що Україна ніколи не втручалася у внутрішні справи свого північного сусіда та завжди підтримувала білоруський народ.

Раніше повідомлялося, що таємна інавгурація Лукашенка відбулася вранці 23 вересня у Палаці Незалежності в Мінську. Не визнали легітимність інавгурації Німеччина, Литва, Естонія, Словаччина і Латвія.