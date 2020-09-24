Легитимность Лукашенко не признал ряд стран. Фото: ria.ru

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Легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко не признал Европейский Союз.

В Брюсселе призывают Минск провести свободные выборы президента Беларуси с участием наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ. В ЕС заявили, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были справедливыми и свободными. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеппа Борреля от имени всех стран Евросоюза. Документ опубликован на веб-странице ЕС.

На этой основе так называемая «инаугурация» 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, не имеют никакой демократической легитимности, — заявил Боррель.

По словам представителя, в Брюсселе ожидают, что власть Беларуси немедленно прекратит все репрессии против своего народа и освободит всех задержанных.

Великобритания и США также не признали Александра Лукашенко законным президентом Беларуси. Глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что тайная инаугурация Лукашенко еще больше подорвала его репутацию. А в Госдепе США добавили, что Вашингтон не может считать Лукашенко законно избранным лидером Беларуси.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инаугурация Александра Лукашенко не означает признания его легитимным главой Беларуси. При этом дипломат подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела своего северного соседа и всегда поддерживала белорусский народ.

Ранее сообщалось, что тайная инаугурация Лукашенко состоялась утром 23 сентября во Дворце Независимости в Минске. Не признали легитимность инаугурации Германия, Литва, Эстония, Словакия и Латвия.