Зеленский пригласил мир выгнать Россию из Крыма, фото — ОП

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Владимир Зеленский, президент Украины, выступил на онлайн-заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Заявления украинского лидера звучали по случаю 75-летия ООН, но часть речи он посвятил и украинским проблемам — Донбассу и Крыму.

Крымский вопрос украинский президент назвал «раной в центре Европы». Он пригласил ООН присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.

Зеленский также призвал мир поддержать обновленную резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

Вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где есть только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации. Пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир. Единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса, — заявил Зеленский.

Он сообщил, что обновленная резолюция «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе» будет вынесена на рассмотрение Генеральной ассамблеи до конца этого года.

Зеленский также раскритиковал Организацию Объединенных Наций за то, что ее система «давала сбой».

Президент заявил, что следующими шагами на пути к миру станет вывод пророссийских вооруженных формирований из Донбасса, а также возвращение контроля за госграницей Украины. Зеленский также поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь на этом пути.

Президент заявил, что Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

Ранее 17 стран выступили против внесения в повестку дня сессии Генассамблеи ООН пункта «Ситуация на оккупированных территориях Украины». Вынесла на голосование предложение изъять из проекта повестки дня этот пункт Сирия.