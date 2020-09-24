Україна запрошує світ разом виганяти Росію з Криму — Зеленський в ООН, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n144245-zelenskyy-zaprosyv-svit-vygnaty-rosiu-z-krymu-pro-scho-govoryv-prezydent-v-oon.html

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Володимир Зеленський, президент України, виступив на онлайн-засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Заяви українського лідера лунали з нагоди 75-річчя ООН, але частину промови він присвятив й українським проблемам — Донбасу та Криму.

Кримське питання український президент назвав «раною в центрі Європи». Він запросив ООН долучитися до платформи з деокупації Криму.

Зеленський закликав світ підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

Питання Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де є тільки доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до роковин окупації. Допоки рана в центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ. Єдиним рецептом дієвого лікування є лише деокупація Криму та Донбасу, — заявив Зеленський.

Він повідомив, що оновлена резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі» буде винесена на розгляд Генеральної асамблеї до кінця цього року.

Зеленський також розкритикував Організацію Об'єднаних Націй за те, що її система «давати збій».

Президент заявив, що наступними кроками на шляху до миру стане виведення проросійських збройних формувань з Донбасу, а також повернення контролю над держкордоном України. Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку та допомогу на цьому шляху.

Президент також заявив, що Україна готова ініціювати створення у Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

Раніше 17 країн виступили проти внесення у порядок денний сесії Генасамблеї ООН пункту «Ситуація на окупованих територіях України». На голосування пропозицію вилучити з проекту порядку денного цей пункт внесла Сирія.