«Красным» Киевом пугает Кличко — новая статистика коронавируса в столице (КАРТА)https://racurs.ua/n144247-krasnym-kievom-pugaet-klichko-novaya-statistika-koronavirusa-v-stolice-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает поражать все большее количество людей. За минувшие сутки в столице подтвердили 330 новых случаев инфицирования. По состоянию на 24 сентября в Киеве зарегистрировано 20 тыс. 665 больных коронавирусом.
В больницы были госпитализированы 38 пациентов, остальные лечатся дома под контролем врачей. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.
За минувшие сутки заболели:
- 171 женщина в возрасте от 19 до 87 лет;
- 128 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;
- 14 девочек от 3 лет до 17 лет;
- 17 мальчиков от 3 до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в:
- Дарницком районе — 60;
- Деснянском — 51;
- Днепровском районе — 44 случая.
Кроме того, за минувшие сутки умерли трое больных коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 забрал жизни 333 киевлян.
В то же время выздоровели за минувшие сутки 116 пациентов. В целом коронавирус преодолели 6 тыс. 159 киевлян.
Кличко также призвал придерживаться карантинных правил — носить маску, пользоваться антисептиком, соблюдать социальную дистанцию и избегать скоплений людей. Именно это, по его словам, обезопасит Киев от попадания в «красную» зону и возвращения строгих ограничений.