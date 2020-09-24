Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

https://racurs.ua/n144247-krasnym-kievom-pugaet-klichko-novaya-statistika-koronavirusa-v-stolice-karta.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает поражать все большее количество людей. За минувшие сутки в столице подтвердили 330 новых случаев инфицирования. По состоянию на 24 сентября в Киеве зарегистрировано 20 тыс. 665 больных коронавирусом.

В больницы были госпитализированы 38 пациентов, остальные лечатся дома под контролем врачей. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

За минувшие сутки заболели:

171 женщина в возрасте от 19 до 87 лет;

128 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;

14 девочек от 3 лет до 17 лет;

17 мальчиков от 3 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Дарницком районе — 60;

Деснянском — 51;

Днепровском районе — 44 случая.

Кроме того, за минувшие сутки умерли трое больных коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 забрал жизни 333 киевлян.

В то же время выздоровели за минувшие сутки 116 пациентов. В целом коронавирус преодолели 6 тыс. 159 киевлян.

Кличко также призвал придерживаться карантинных правил — носить маску, пользоваться антисептиком, соблюдать социальную дистанцию и избегать скоплений людей. Именно это, по его словам, обезопасит Киев от попадания в «красную» зону и возвращения строгих ограничений.