Дети также уязвимы для коронавируса

https://racurs.ua/n144248-koronavirus-unes-jizni-uje-dvuh-detey-v-ukraine.html

Ракурс

Коронавирус в Украине забрал жизнь уже второго ребенка. Второй летальный случай среди больных COVID-19 детей был зафиксирован вчера, 23 сентября.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом во время видеобрифинга.

Это второй смертельный случай ребенка за все время пандемии, — отметил Степанов.

Всего 23 сентября в Украине были зафиксированы 52 летальных случая, связанные с коронавирусом.

За 23 сентября COVID-19 обнаружили у еще 242 детей. Всего за время эпидемии коронавирусом заразились 12,4 тыс. детей.

Напомним, что хотя статистические данные, которые начали собирать в начале эпидемии, свидетельствовали, что дети меньше болеют коронавирусной болезнью COVID-19 и она проходит у них в более легкой форме, эпидемиологи опасаются, что дети могут представлять собой важный резервуар коронавируса в обществе.