Степанов увидел, что Днепру уже «аукнулись» гуляния ко Дню города, фото — nashemisto

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Нарушение карантина в Днепре во время Дня города вызвало вспышку коронавируса в этом городе.

Так утверждает министр здравоохранения Максим Степанов. Он заявил на утреннем брифинге 24 сентября, что за сутки в Днепропетровской области COVID-19 заболели 298 человек, причем 242 — в областном центре.

В связи с этим министр заявил о стабильном росте количества зараженных. Степанов рассказал, что показатель не связан с какой-то конкретной вспышкой на предприятии или в общежитии. Основной причиной обострения ситуации с коронавирусом в Днепре Степанов называет проведение масштабного концерта ко Дню города.

Он считает, что такие мероприятия без соблюдения мер безопасности опасны и считаются нарушением карантина.

По обращениям и госпитализациям мы видим, что в Днепропетровской области у нас начинается рост количества больных. Я думаю, что не очень сложно провести соответствующую цепочку с точки зрения проведения массовых мероприятий, которые проходили, — сообщил Степанов.

23 сентября массовые гуляния состоялись и в Полтаве, где также отмечали День города.

Министр здравоохранения не впервые критикует местные власти за предоставление разрешения на проведение массовых гуляний или концертов. Ранее Степанов заявлял, что День Одессы «прошел за гранью здравого смысла». Он также потребовал наказать организаторов музыкального фестиваля Khortytsia Freedom в Запорожье и прогнозировал, что это мероприятие приведет к вспышке коронавируса в регионе.

В начале сентября Степанов угрожал мэрам Одессы и Днепра уголовным производством за нарушение санитарных правил, поскольку на праздновании дней этих городов собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты, а карантинные нормы при этом не соблюдались.