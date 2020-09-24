Экскурсии с сурдопереводом в Мариинском дворце. Фото: president.gov.ua

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Мариинский дворец с экскурсией посетили дети и взрослые с нарушением слуха, для них организовали экскурсии на жестовом языке.

Посетить резиденцию президента в Международную неделю глухих этих людей пригласила первая леди Украины Елена Зеленская. Побывали на экскурсии ученики столичной специальной общеобразовательной школы-интерната № 18. Также дворец осмотрели дети и взрослые из общественных организаций, которые занимаются помощью и социальной адаптацией людей с нарушениями слуха. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Офиса президента.

Это впервые, когда неслышащие люди имели возможность не просто осмотреть залы и комнаты дворца, а ознакомиться с его историей на жестовом языке, — отметили у Зеленского.

Напомним, впервые после 12 лет все желающие могут прогуляться церемониальной резиденцией президента Украины — Мариинским дворцом. Резиденция Зеленского отрыта с 4 сентября для экскурсий в пятницу, субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00. Кроме того, каждый четверг здесь проводят бесплатные экскурсии для школьников.