Финальные испытания вакцины от коронавируса начались в США

Ученые ищут вакцину от коронавируса, фото:

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Вакцину от коронавируса разрабатывают ряд групп ученых и фармакологических компаний в мире.

Американская компания Johnson&Johnson, производитель санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования, перешла к третьей фазе испытаний вакцины. Об этом сообщается на сайте компании,

Таким образом Johnson&Johnson стала четвертой американской компанией, чей кандидат на вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 перешел на третью стадию испытаний.

Отмечается, что промежуточные результаты первого и второго этапа исследования продемонстрировали достаточную безопасность и иммуногенность этой вакцины после однократной вакцинации.

В третьей фазе исследований примут участие до 60 тыс. добровольцев в возрасте от 18 лет на трех континентах. В рамках этого этапа будет изучаться эффективность однократной дозы вакцины по сравнению с плацебо для предотвращения COVID-19.

Отмечается, что для обеспечения репрезентативности как можно большего количества групп населения, которым может непропорционально угрожать коронавирус, в перечень добровольцев планируют включить значительное количество лиц старше 60 лет, а также представителей соответствующих этнических групп.

В частности, для США это означает значительное представительство афроамериканцев и латиноамериканцев, а также американских индейцев и коренных жителей Аляски.

Разработка этой вакцины будет происходить в рамках партнерства между Johnson&Johnson и Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA).

Напомним, американские ученые установили, что средства для снижения уровня холестерина в крови также могут предотвращать тяжелое течение COVID-19.