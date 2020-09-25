Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня, фото: «Политнавигатор»

https://racurs.ua/ua/n144303-ataka-kloniv-v-odesi-kilka-filimonovyh-podaly-dokumenty-do-tervyborchkomu.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. На них, зокрема, обиратимуть міських голів.

В Одесі цьогорічні вибори мера можуть зіткнутися зі справжньою «атакою клонів», повідомляє видання «Думская».

Річ у тім, що до тервиборчкому подали документи кілька однофамільців кандидата в мери від «Слуги народу» Олега Філімонова, однофамілець чинного мера міста Геннадія Труханова, а також однофамілець президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що для регіону ця ситуація не є новою. Так, на минулих парламентських виборах в окрузі № 133, який охоплював Київський район Одеси, балотувалися аж троє Баранських, один з яких був депутатом облради від «Опозиційного блоку», та два Дмитра Танцюри, один з яких був депутатом облради, а інший — безробітним з Херсона.

Нагадаємо, на позачергових парламентських виборах 2019 року масово реєструвалися кандидати-клони «Слуги народу».